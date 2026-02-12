Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en Caracas, Venezuela, el 11 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en Caracas, Venezuela, el 11 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Por Agencia EFE

El secretario de energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo este jueves que “no hay duda” de que la estadounidense Chevron puede aumentar su producción a 300.000 barriles diarios de petróleo en Venezuela, tras visitar los campos de crudo que opera la compañía en el país caribeño.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Chevron puede elevar producción petrolera en Venezuela a 300.000 barriles diarios, asegura EE.UU.
Venezuela

Chevron puede elevar producción petrolera en Venezuela a 300.000 barriles diarios, asegura EE.UU.

Delcy Rodríguez aboga para que no haya “ningún” obstáculo en acuerdo petrolero con EE.UU.
Venezuela

Delcy Rodríguez aboga para que no haya “ningún” obstáculo en acuerdo petrolero con EE.UU.

Parlamento de Venezuela aplaza para la próxima semana el debate final de ley de amnistía
Venezuela

Parlamento de Venezuela aplaza para la próxima semana el debate final de ley de amnistía

Las duras restricciones que impone el chavismo a los presos políticos excarcelados y por qué nada cambió tras la caída de Maduro en Venezuela
Venezuela

Las duras restricciones que impone el chavismo a los presos políticos excarcelados y por qué nada cambió tras la caída de Maduro en Venezuela