El periodista de Chilevisión, Roberto Cox, quien acusa que fue retenido por 7 horas en Venezuela. (RR.SS. / Roberto Cox)
Agencia EFE

Sindicato de prensa de Venezuela denuncia retención por 7 horas de equipo de Chilevisión
Sindicato de prensa de Venezuela denuncia retención por 7 horas de equipo de Chilevisión

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de denunció este martes que un equipo de fue retenido por organismos de inteligencia venezolanos en la frontera con Colombia.

Un periodista, un camarógrafo y dos encargados de seguridad fueron retenidos el pasado 11 de diciembre en el control fronterizo del Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que comunica a ambos países, señaló la gremial.

Francisco Sanz
Según el SNTP, a los retenidos les confiscaron teléfonos, exigieron las claves, revisaron sus WhatsApp y galerías, y borraron fotos y videos grabados fuera de Venezuela.

La gremial indicó que conversó con el periodista Roberto Cox, quien relató que fueron trasladados a un cuartel e “incomunicados”, un hecho que para el SNTP forma parte de un “patrón de hostigamiento contra la labor periodística en Venezuela, especialmente en zonas fronterizas y de alta vigilancia”.

La revisión arbitraria de teléfonos, la eliminación de material y la incomunicación prolongada vulneran estándares internacionales de libertad de prensa y seguridad de periodistas”, añadió el sindicato en su cuenta de X.

El pasado noviembre, la ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela dijo que en el país “informar sigue siendo una labor castigada” y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como “crímenes contra periodistas”, así como “sancionar a los responsables” y “garantizar” que “estas violaciones” no se repitan.

