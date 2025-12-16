Sindicato de prensa de Venezuela denuncia retención por 7 horas de equipo de Chilevisión

Escucha la noticia
Sindicato de prensa de Venezuela denuncia retención por 7 horas de equipo de ChilevisiónResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este martes que un equipo de Chilevisión fue retenido por organismos de inteligencia venezolanos en la frontera con Colombia.
Un periodista, un camarógrafo y dos encargados de seguridad fueron retenidos el pasado 11 de diciembre en el control fronterizo del Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que comunica a ambos países, señaló la gremial.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Kast responde a advertencia de Maduro sobre migrantes venezolanos en Chile: “Es un narcodictador”
Según el SNTP, a los retenidos les confiscaron teléfonos, exigieron las claves, revisaron sus WhatsApp y galerías, y borraron fotos y videos grabados fuera de Venezuela.
La gremial indicó que conversó con el periodista Roberto Cox, quien relató que fueron trasladados a un cuartel e “incomunicados”, un hecho que para el SNTP forma parte de un “patrón de hostigamiento contra la labor periodística en Venezuela, especialmente en zonas fronterizas y de alta vigilancia”.
“La revisión arbitraria de teléfonos, la eliminación de material y la incomunicación prolongada vulneran estándares internacionales de libertad de prensa y seguridad de periodistas”, añadió el sindicato en su cuenta de X.
El pasado noviembre, la ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela dijo que en el país “informar sigue siendo una labor castigada” y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como “crímenes contra periodistas”, así como “sancionar a los responsables” y “garantizar” que “estas violaciones” no se repitan.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Trump impone prohibición de viaje a siete países más, incluido Siria, y a titulares de pasaportes palestinos
- Donald Trump dará el miércoles un discurso a la nación para hacer un balance de su gestión
- El Pentágono mostrará al Congreso video íntegro del polémico ataque a lancha en el Caribe
- Luis Arce cumple su detención preventiva en una celda compartida en una cárcel de Bolivia
- ¿Cómo es el poderío militar de Venezuela en comparación con el de Estados Unidos?
Contenido sugerido
Contenido GEC