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Resumen

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El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, habla con los medios de comunicación tras la firma de un acuerdo petrolero con Venezuela en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 2 de septiembre de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, habla con los medios de comunicación tras la firma de un acuerdo petrolero con Venezuela en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 2 de septiembre de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó este miércoles desde Caracas que la producción petrolera de Venezuela puede “duplicarse para finales de esta década” y que el desarrollo de los nuevos acuerdos energéticos en el país avanza a “velocidad Trump”.

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