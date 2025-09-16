Vista general del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, Venezuela, tomada el 28 de julio de 2023. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP)
Vista general del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, Venezuela, tomada el 28 de julio de 2023. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP)
/ YURI CORTEZ
Agencia AFP
Agencia AFP

Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a Venezuela que le deje visitar la cárcel El Helicoide
Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a Venezuela que le deje visitar la cárcel El Helicoide

Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a Venezuela que le deje visitar la cárcel El Helicoide

La (CIDH) reiteró este martes que tiene “plena competencia” respecto a y pidió que le autorice una misión de aquí a finales de año, en particular para visitar la cárcel , en .

El Helicoide es una temida cárcel del servicio de inteligencia venezolano que organizaciones de derechos humanos califican como “centro de torturas”.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Maduro dice que “amenazas militares” de EE.UU. son un “problema de carácter internacional”

La Comisión “solicitó anuencia para realizar una visita in loco en el último trimestre de 2025, a fin de observar de primera mano la situación de derechos humanos y, especialmente, las condiciones de las personas privadas de libertad en el Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I (Helicoide)” señaló un comunicado.

Venezuela intentó deslindarse en 2012 de la jurisdicción de la CIDH (con sede en San José), pero el máximo organismo judicial de la región rechazó la iniciativa.

La Corte reiteró sus prerrogativas en una sentencia emitida en agosto.

La Comisión, que recibe denuncias de derechos humanos y emite recomendaciones y medidas cautelares, reafirma también “su plena competencia respecto de la República Bolivariana de Venezuela”.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Cómo la llegada de los cazas F-35 a Puerto Rico y la toma por asalto de un pesquero escalan la tensión entre EE.UU. y Venezuela?

En Venezuela, las instituciones encargadas de promover y proteger la democracia y los derechos humanos carecen de independencia. Operan como instrumentos de represión estatal para asegurar la permanencia de un régimen autoritario”, destacó la Comisión en su comunicado.

La Comisión anunció por otra parte que otorga medidas cautelares de protección a favor de la venezolano española Sofía María Sahagún Ortiz, detenida en octubre de 2024 y cuyo paradero es desconocido en los últimos meses.

Su familia presume que el acto pudiese estar relacionado con el parentesco que guarda con una familiar del mismo apellido, quien habría sufrido persecución por su presunta vinculación con la líder opositora María Corina Machado”, explicó el comunicado.

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

