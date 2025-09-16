Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a Venezuela que le deje visitar la cárcel El Helicoide

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró este martes que tiene “plena competencia” respecto a Venezuela y pidió que le autorice una misión de aquí a finales de año, en particular para visitar la cárcel El Helicoide, en Caracas.

El Helicoide es una temida cárcel del servicio de inteligencia venezolano que organizaciones de derechos humanos califican como “centro de torturas”.

La Comisión “solicitó anuencia para realizar una visita in loco en el último trimestre de 2025, a fin de observar de primera mano la situación de derechos humanos y, especialmente, las condiciones de las personas privadas de libertad en el Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I (Helicoide)” señaló un comunicado.

Venezuela intentó deslindarse en 2012 de la jurisdicción de la CIDH (con sede en San José), pero el máximo organismo judicial de la región rechazó la iniciativa.

La Corte reiteró sus prerrogativas en una sentencia emitida en agosto.

La Comisión, que recibe denuncias de derechos humanos y emite recomendaciones y medidas cautelares, reafirma también “su plena competencia respecto de la República Bolivariana de Venezuela”.

“ En Venezuela, las instituciones encargadas de promover y proteger la democracia y los derechos humanos carecen de independencia. Operan como instrumentos de represión estatal para asegurar la permanencia de un régimen autoritario ”, destacó la Comisión en su comunicado.

La Comisión anunció por otra parte que otorga medidas cautelares de protección a favor de la venezolano española Sofía María Sahagún Ortiz, detenida en octubre de 2024 y cuyo paradero es desconocido en los últimos meses.

“Su familia presume que el acto pudiese estar relacionado con el parentesco que guarda con una familiar del mismo apellido, quien habría sufrido persecución por su presunta vinculación con la líder opositora María Corina Machado”, explicó el comunicado.

