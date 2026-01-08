Roger Zuzunaga Ruiz
Así es el EA-18G Growler, el avión de guerra electrónica de EE.UU. que bloqueó los radares y sistemas de defensa de Venezuela
Así es el EA-18G Growler, el avión de guerra electrónica de EE.UU. que bloqueó los radares y sistemas de defensa de Venezuela

Así es el EA-18G Growler, el avión de guerra electrónica de EE.UU. que bloqueó los radares y sistemas de defensa de Venezuela

El EA-18G Growler es uno de los activos más sensibles y estratégicos de la Marina de Estados Unidos. Este avión jugó un papel clave para la captura del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La nave no está diseñada para lanzar grandes bombardeos ni para protagonizar combates aéreos clásicos, sino para algo igual o más decisivo en la guerra moderna: controlar el espectro electromagnético; es decir, cegar, confundir y neutralizar los sistemas electrónicos del enemigo. Eso hizo con Venezuela.

