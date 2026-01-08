Así es el EA-18G Growler, el avión de guerra electrónica de EE.UU. que bloqueó los radares y sistemas de defensa de Venezuela

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Así es el EA-18G Growler, el avión de guerra electrónica de EE.UU. que bloqueó los radares y sistemas de defensa de VenezuelaResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El EA-18G Growler es uno de los activos más sensibles y estratégicos de la Marina de Estados Unidos. Este avión jugó un papel clave para la captura del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La nave no está diseñada para lanzar grandes bombardeos ni para protagonizar combates aéreos clásicos, sino para algo igual o más decisivo en la guerra moderna: controlar el espectro electromagnético; es decir, cegar, confundir y neutralizar los sistemas electrónicos del enemigo. Eso hizo con Venezuela.
TE PUEDE INTERESAR
- Las protestas en Irán continúan expandiéndose y el número de muertos alcanza los 38
- Qué se sabe de Renee Nicole Good, la mujer a la que un agente de ICE mató a disparos durante una operación contra la migración ilegal en Minneapolis
- La cúpula chavista ante la intervención de Trump: ¿cuánto va a durar y qué se espera de la relación entre Rodríguez, Cabello y Padrino?
- Al menos dos muertos y seis heridos deja un tiroteo en una iglesia en Salt Lake City, Estados Unidos
- Rusia dice que considerará toda presencia militar occidental en Ucrania como un “objetivo legítimo”