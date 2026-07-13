Por Roger Zuzunaga Ruiz

La captura de Nicolás Maduro y su encarcelamiento en Estados Unidos no solo reconfiguró el mapa político de Venezuela. También abrió una etapa inédita en la que el poder de decisión sobre los asuntos más sensibles del país se habría desplazado hacia Washington. En el centro de ese nuevo esquema aparece el secretario de Estado Marco Rubio, cuya influencia se extendería desde el manejo del petróleo y las finanzas hasta la relación con el gobierno encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez y el futuro de una eventual transición democrática que desemboque en elecciones.

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