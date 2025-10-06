Roger Zuzunaga Ruiz
Cómo son los avanzados cazas F-35 que EE.UU. mostró por primera vez en Puerto Rico en plena tensión con Venezuela
Estados Unidos mostró por primera vez desde el inicio de la crisis con Venezuela en el Caribe, a sus avanzados aviones cazas F-35 que han sido desplegados en Puerto Rico. Estas naves forman parte de la poderosa flota naval que el gobierno de Donald Trump ha enviado a la región para labores de interdicción del narcotráfico, pero que Caracas considera que en realidad es una maniobra que tiene como fin sacar del poder a Nicolás Maduro. ¿Cómo son estos aviones, qué tipo de armas llevan y cómo se desempeñan en el campo de batalla?

