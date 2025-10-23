El arsenal de Maduro: ¿Cómo son los misiles rusos Igla-S que Venezuela dice tener por miles en “montañas, pueblos y ciudades”?

Escucha la noticia
Venezuela asegura tener miles de misiles rusos, mientras Donald Trump amenaza con llevar la guerra contra los narcos a tierra firme. En medio de la ofensiva de Washington en el mar Caribe y ahora en el Pacífico, el gobierno de Nicolás Maduro aseguró el miércoles que posee más de 5.000 misiles antiaéreos rusos Igla-S “desplegados en montañas, pueblos y ciudades” para defender su soberanía. El anuncio llegó el mismo día en el que Estados Unidos advirtió que, tras los bombardeos a presuntas “narcolanchas”, prepara operaciones por tierra contra los cárteles. Estas declaraciones elevan la tensión militar en la región.
