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Resumen

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La vicepresidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una rueda de prensa, en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
La vicepresidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una rueda de prensa, en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Por Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela confirmó este domingo la participación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la Asamblea General de la ONU, que se celebra en Nueva York, donde tiene previsto reunirse el martes con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

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