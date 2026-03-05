Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Kenny HOLSTON / Juan BARRETO / AFP)
Por Agencia EFE

El Gobierno encargado de Venezuela, que dirige Delcy Rodríguez, confirmó este jueves el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas y consulares con Estados Unidos, anunciado por el Departamento de Estado, dos meses después del ataque militar en el cual fue capturado Nicolás Maduro.

