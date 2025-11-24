Venezuela coordina acciones para garantizar continuidad de vuelos tras aviso de precaución

Autoridades gubernamentales y representantes de aerolíneas en Venezuela se reunieron este lunes para coordinar acciones que garanticen la continuidad de los viajes, luego de que varias compañías cancelaran sus vuelos ante el aviso internacional emitido por Estados Unidos de “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano.

En una publicación en Instagram, el Ministerio de Transporte precisó que “el mensaje central de la reunión fue la confianza y la seguridad en las operaciones por parte de los prestadores del servicio aéreo a los pasajeros”.

Información en desarrollo...