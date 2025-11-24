Una pareja de empleados espera en una de las entradas del aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en Maiquetía, Venezuela, el 24 de noviembre de 2025. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Una pareja de empleados espera en una de las entradas del aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en Maiquetía, Venezuela, el 24 de noviembre de 2025. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Venezuela coordina acciones para garantizar continuidad de vuelos tras aviso de precaución
Resumen de la noticia por IA
Venezuela coordina acciones para garantizar continuidad de vuelos tras aviso de precaución

Venezuela coordina acciones para garantizar continuidad de vuelos tras aviso de precaución

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Autoridades gubernamentales y representantes de aerolíneas en Venezuela se reunieron este lunes para coordinar acciones que garanticen la continuidad de los viajes, luego de que varias compañías cancelaran sus vuelos ante el aviso internacional emitido por Estados Unidos de “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano.

En una publicación en Instagram, el Ministerio de Transporte precisó que “el mensaje central de la reunión fue la confianza y la seguridad en las operaciones por parte de los prestadores del servicio aéreo a los pasajeros”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC