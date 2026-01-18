Un afiche que informa sobre la liberación del ciudadano rumano Cristian Cenuse, tras 10 meses de haber sido apresado en Venezuela. (Foro Penal)
Agencia EFE
Excarcelan a un ciudadano rumano Cristian Cenuse entre presos políticos en Venezuela, dice Foro Penal
La ONG , dedicada a la defensa de los presos políticos en , informó este domingo que fue excarcelado un ciudadano rumano que se encontraba en la prisión Rodeo I, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

A través de X, la organización indicó que se trata de Cristian Cenuse, quien, precisó, fue “arbitrariamente” detenido el 27 de septiembre de 2024 “cuando se trasladaba en autobuses” desde San Cristóbal, estado Táchira (oeste), a Caracas, motivado a “un viaje turístico para conocer Sudamérica”.

MIRA AQUÍ: El Vaticano confirmó que intentó un acuerdo con Nicolás Maduro para su exilio de Venezuela

Luego de 10 meses desaparecido, Cristian pudo comunicarse con su esposa indicándole que se encontraba preso en Venezuela”, subrayó Foro Penal.

Entre el sábado y este domingo, la ONG ha informado sobre la excarcelación de seis presos políticos extranjeros, incluyendo a Cenuse, de los cuales dos son ucranianos, uno checo, uno con doble nacionalidad iraní e irlandesa y una húngara.

Los dos ucranianos son Sergiy Rudavskyy, arrestado el 7 de enero de 2025, y Mykhailo Kostiv, detenido en la misma fecha en el estado Anzoátegui (este), “cuando el yate en el que viajaba paró para surtir combustible”, según Foro Penal.

El ciudadano checo es Jan Darmovzal, detenido el 5 de septiembre de 2024, y Alireza Akbari es el iraní e irlandés, quien fue arrestado el 22 de junio de 2025. Por su parte, la húngara es Zsuzsanna Bossanyi, detenida el 18 de junio de 2025 como parte de un tripulación de un barco de exploración interceptado.

A través de X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que hasta este sábado a las 17:00 hora local (21:00 GMT) contabilizaba 139 excarcelaciones en Venezuela.

MÁS INFORMACIÓN: Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab como ministro, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro

El pasado 8 de enero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un “número importante” de personas, lo que generó expectativas en familiares de presos políticos, quienes han pernoctado desde entonces a las afueras de varias cárceles a la espera de las liberaciones.

La organización Provea -dedicada a la defensa de los derechos humanos- afirmó recientemente que “continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios”, lo que, consideró, impide la concreción de las liberaciones anunciadas.

El Ejecutivo venezolano asegura que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el miércoles 14 de enero que su país "se abre a un nuevo momento político", en pleno proceso de excarcelaciones tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en un bombardeo estadounidense. (AFP)
