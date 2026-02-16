Por Roger Zuzunaga Ruiz

El gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó eliminar varias misiones y fundaciones históricamente asociadas al chavismo, estructuras que durante años funcionaron como engranajes sociales, políticos y organizativos del poder en el país caribeño. La medida, presentada oficialmente como una reestructuración administrativa, abre las interrogantes sobre si se trata de una señal estratégica de reconfiguración del modelo estatal construido desde la era de Hugo Chávez, de las consecuencias que pueda tener en las bases del oficialismo, y sobre cómo Estados Unidos continúa presionando al nuevo régimen.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

La eliminación de misiones y fundaciones chavistas en Venezuela “es una orden directa de Trump” a Delcy Rodríguez
Venezuela

La eliminación de misiones y fundaciones chavistas en Venezuela “es una orden directa de Trump” a Delcy Rodríguez

Gobierno interino de Venezuela profundiza cambios al eliminar siete programas y entes chavistas
Venezuela

Gobierno interino de Venezuela profundiza cambios al eliminar siete programas y entes chavistas

Familiares de presos políticos en huelga de hambre en Caracas sufren problemas de salud
Venezuela

Familiares de presos políticos en huelga de hambre en Caracas sufren problemas de salud

Air Europa regresa este martes a Venezuela tras casi tres meses sin volar al país
España

Air Europa regresa este martes a Venezuela tras casi tres meses sin volar al país