Fotografía de viajeros en un área del aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en Maiquetía (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Fotografía de viajeros en un área del aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en Maiquetía (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Venezuela da 48 horas a aerolíneas para reanudar conexiones tras cancelación de vuelos
Resumen de la noticia por IA
Venezuela da 48 horas a aerolíneas para reanudar conexiones tras cancelación de vuelos

Venezuela da 48 horas a aerolíneas para reanudar conexiones tras cancelación de vuelos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

advirtió a las aerolíneas que cancelaron temporalmente sus vuelos que tienen un plazo de 48 horas para , informaron este martes fuentes del Ministerio de Transporte.

Al menos siete aerolíneas internacionales suspendieron el fin de semana sus conexiones con Venezuela después de que advirtiera a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio de su .

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

“Tras una reunión ayer entre representantes del gobierno y los representantes de las aerolíneas se les entregó una medida para la restitución de los vuelos en 48 horas (desde ayer). Si no será revocado el permiso de vuelo permanente para el país”, dijo la fuente, que pidió el anonimato.

PUEDES VER: Aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron las aguas cerca de Venezuela, según web de rastreo

Las aerolíneas españolas Iberia y Air Europa, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y Turkish Airlines comunicaron entre el sábado y el lunes su decisión de suspender sus conexiones con Venezuela.

Los vuelos a Madrid de las aerolíneas venezolanas Láser y Estelar pautados para esta semana fueron reprogramados. Las compañías, sin embargo, mantienen sus conexiones a otros destinos.

Fuentes ligadas al sector aeronáutico en Venezuela informaron a la AFP que todas las operaciones de estas aerolíneas se mantendrían suspendidas al menos hasta el 1º de diciembre. Turkish señaló el domingo en un comunicado que su suspensión sería hasta el 28 de noviembre.

La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó el viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

Fotografía de un área en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en Maiquetía (Venezuela). Foto: EFE/Miguel Gutiérrez
Fotografía de un área en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en Maiquetía (Venezuela). Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que el denuncia como una “amenaza” para forzar su derrocamiento.

Washington acusa a Maduro de liderar el supuesto Cartel de los Soles y el lunes lo designó como grupo terrorista. Venezuela calificó la designación como una “ridícula patraña”.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de al menos 83 personas.

El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este viernes 21 de noviembre a los estudiantes de su país a conectarse con los movimientos estudiantiles de Estados Unidos para pedirles que "paren la guerra", en medio de las tensiones entre Caracas y la Administración de Donald Trump a raíz del despliegue militar norteamericano en el mar Caribe. (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC