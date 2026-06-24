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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un mensaje a la nación, en Caracas, el 8 de abril de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un mensaje a la nación, en Caracas, el 8 de abril de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)
/ PALACIO DE MIRAFLORES
Por Agencia EFE

Venezuela tiene previsto dar a conocer una deuda acumulada de 240.000 millones de dólares, una cifra muy superior a lo estimado anteriormente, en momentos en que el país emprende la mayor reestructuración soberana de la historia, según informa este miércoles el periódico económico Financial Times (FT).

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