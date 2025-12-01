Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
¿De qué hablaron Trump y Maduro?: El trasfondo del ultimátum que eleva la presión sobre Venezuela
Resumen de la noticia por IA
¿De qué hablaron Trump y Maduro?: El trasfondo del ultimátum que eleva la presión sobre Venezuela

¿De qué hablaron Trump y Maduro?: El trasfondo del ultimátum que eleva la presión sobre Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En medio de la mayor escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela en años, Donald Trump y Nicolás Maduro sostuvieron una conversación telefónica cuyo contenido confirma el objetivo del masivo despliegue militar ordenado por Washinton en el Caribe: la salida del poder del chavista. Ello porque la llamada implicó un ultimátum del magnate al líder chavista para que se vaya de inmediato; y la negativa de este, sumada a una serie de condiciones que puso. ¿Qué rumbo tomará ahora la crisis política venezolana?

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC