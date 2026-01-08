Venezuela declara “héroes y mártires” a los 100 muertos en ataque de Estados Unidos para capturar a Maduro

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de mayoría chavista, declaró este jueves “héroes y mártires” a las al menos 100 personas que, según el Gobierno, murieron durante el ataque de Estados Unidos en Caracas y tres estados cercanos a la capital el pasado sábado, cuando fuerzas especiales estadounidenses capturaron al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.

Según un texto aprobado por unanimidad, el pasado 3 de enero “se produjo un acto de agresión e invasión contra el territorio y población venezolana, en un atropello flagrante a los principios más elementales del derecho internacional”, en el que “cayeron heroicamente combatientes venezolanos y cubanos”, lo que el Legislativo condenó “de manera categórica e inequívoca”.

Los diputados exhortaron a sus colegas en el mundo, así como a los gobiernos y pueblos, a rechazar el uso de la fuerza y a respaldar «el derecho internacional, la solución pacífica de los conflictos y el principio de autodeterminación de los pueblos».

También se sumaron al duelo de siete días decretado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el martes, y apoyaron “la creación de un monumento conmemorativo en el sitio de los acontecimientos para que las futuras generaciones recuerden la valentía de mujeres y hombres que dieron su propia vida ante la intervención militar”, señala el acuerdo.

Además, aprobaron crear una comisión de acompañamiento y atención a los familiares de los fallecidos.

La diputada chavista Blanca Eekhout, quien leyó el documento, aseguró que «pase lo que pase, en cualquier circunstancia», seguirán «teniendo patria», una de las principales consignas del oficialismo.

Por su parte, el parlamentario opositor Henri Falcón dijo que los «civiles y soldados» fallecidos «merecen no solamente el reconocimiento, sino también la solidaridad con su familia y con el Estado venezolano».

«Toda intervención militar extranjera siempre debe ser rechazada, venga de donde venga, por humanidad. La vida de una persona es sagrada», dijo.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró el miércoles que el ataque de EE.UU. dejó «hasta ahora» cien fallecidos y «otra cantidad parecida de heridos».

Cabello, «número dos» del chavismo señaló que murieron «personas que nada tenían que ver en un conflicto», entre las que mencionó «civiles, mujeres que estaban en su casa» y que, dijo, «fueron alcanzados por el impacto de las poderosísimas bombas lanzadas».

Este martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindió homenaje en un funeral a 24 soldados que murieron en los ataques.

Horas antes, el fiscal general, Tarek William Saab, había anunciado que tres funcionarios el Ministerio Público habían sido designados para investigar las que estimó como «decenas» de muertes.

Ya el domingo, el Gobierno de Cuba informó de que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en «acciones combativas» durante la operación ordenada por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que además causó numerosos daños en sedes oficiales y distintas viviendas cercanas.