Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vista de un surtidor de gasolina Super Premium en una gasolinera de Caracas, el 10 de marzo de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
Vista de un surtidor de gasolina Super Premium en una gasolinera de Caracas, el 10 de marzo de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó una semana de asueto para el sector público en medio de altas temperaturas que han agudizado la crisis energética en el país donde son frecuentes los racionamientos eléctricos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.