Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en una de las plantas que opera Chevron en el Orinoco, el 12 de febrero de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en una de las plantas que opera Chevron en el Orinoco, el 12 de febrero de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)
/ Palacio de Miraflores
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó este jueves porque no haya “ningún” obstáculo en el acuerdo petrolero entre el país suramericano y Estados Unidos, luego de visitar una de las plantas que opera Chevron en la faja petrolífera del Orinoco junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Delcy Rodríguez aboga para que no haya “ningún” obstáculo en acuerdo petrolero con EE.UU.
Venezuela

Delcy Rodríguez aboga para que no haya “ningún” obstáculo en acuerdo petrolero con EE.UU.

Parlamento de Venezuela aplaza para la próxima semana el debate final de ley de amnistía
Venezuela

Parlamento de Venezuela aplaza para la próxima semana el debate final de ley de amnistía

Las duras restricciones que impone el chavismo a los presos políticos excarcelados y por qué nada cambió tras la caída de Maduro en Venezuela
Venezuela

Las duras restricciones que impone el chavismo a los presos políticos excarcelados y por qué nada cambió tras la caída de Maduro en Venezuela

“¡No tenemos miedo!”: primera manifestación opositora tras la caída de Maduro congrega a miles en Venezuela
Venezuela

“¡No tenemos miedo!”: primera manifestación opositora tras la caída de Maduro congrega a miles en Venezuela