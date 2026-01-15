La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la presentación del informe anual de gestión, en Caracas, el 15 de enero de 2026. (Ronald Peña R. / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la presentación del informe anual de gestión, en Caracas, el 15 de enero de 2026. (Ronald Peña R. / EFE)
/ Ronald Peña R.
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Delcy Rodríguez acusa a EE.UU. de cercar posibilidades de Venezuela de vender su petróleo
Resumen de la noticia por IA
Delcy Rodríguez acusa a EE.UU. de cercar posibilidades de Venezuela de vender su petróleo

Delcy Rodríguez acusa a EE.UU. de cercar posibilidades de Venezuela de vender su petróleo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este jueves a Estados Unidos de cercar las posibilidades del país sudamericano de vender los productos de su industria petrolera en el exterior tras un “bloqueo naval” previo a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por tropas estadounidenses.

En la redición de la memoria y cuenta en nombre de Maduro, Rodríguez aseguró que hay un plan para este nuevo año, pese al “bloqueo naval” que, aseguró, ha buscado cercar las posibilidades de Venezuela de exportar en “relaciones libres, comerciales con el mundo” su crudo.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC