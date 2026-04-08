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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un mensaje a la nación, en Caracas, el 8 de abril de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un mensaje a la nación, en Caracas, el 8 de abril de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)
/ PALACIO DE MIRAFLORES
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que el próximo 1 de mayo habrá un incremento salarial, sin especificar si se trata del sueldo mínimo, congelado desde marzo de 2022, o de un ingreso que reciben trabajadores públicos conformado por dos bonificaciones y que fue aumentado el pasado mes.

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