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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla frente a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Maracaibo, el 19 de abril de 2026. (Henry Chirinos / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla frente a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Maracaibo, el 19 de abril de 2026. (Henry Chirinos / EFE)
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que la amnistía “llega a su fin”, dos meses después de que se aprobara la ley -que no contempla una caducidad- y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.

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