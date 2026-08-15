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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionando durante una reunión, en Caracas, Venezuela, el 12 de junio de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionando durante una reunión, en Caracas, Venezuela, el 12 de junio de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que 1.046 personas que estaban detenidas han regresado a sus hogares.

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