Delcy Rodríguez asegura que ningún “agente externo” gobierna en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este martes que ningún “agente externo” gobierna al país sudamericano, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que parte de su Administración estará a cargo de coordinar una transición en la nación petrolera.
“Estamos acá gobernando junto al pueblo, el Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne a Venezuela”, señaló la funcionaria tras instalar la comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
MIRA AQUÍ: Fiscal general venezolano dice que Maduro cuenta con inmunidad por su cargo de presidente
Rodríguez indicó que el pueblo venezolano está activo en las calles, marchando para exigir la libertad de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, luego de que fueran capturados por Estados Unidos tras un ataque militar en Caracas y tres estados vecinos en la madrugada del sábado.
“Hemos crecido en fortaleza, hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo: mi destino no lo decide sino Dios, esa es mi respuesta”, agregó.
La presidenta encargada exhortó a los venezolanos a seguir trabajando para que en este nuevo año se cumplan los objetivos de los sectores productivos.
El lunes, Trump dijo que los secretario de Estado y Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, y el asesor en temas de seguridad y migración Stephen Miller estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela, al tiempo que aseguró que Rodríguez está “cooperando”.
En una entrevista con NBC News, Trump también incluyó en el equipo encargado de Venezuela a su vicepresidente, JD Vance, aunque este se ha mantenido en un segundo plano desde que el sábado un gran despliegue militar y de operaciones especiales asaltara Caracas para capturar a Maduro y Flores.
MÁS INFORMACIÓN: Fiscalía de Venezuela pide a EE.UU. reconocer “falta de jurisdicción” en juicio contra Maduro
A la pregunta de quién será en ese grupo el principal responsable de tomar decisiones sobre Venezuela, Trump se limitó a decir que será él quien tenga la última palabra.
Rubio explicó este domingo que los responsables estadounidenses de dirigir la transición en Venezuela lo harán desde un ámbito de “políticas” y que será un “esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional”.
El domingo, Trump exigió a Rodríguez “acceso total” al país sudamericano en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que amenazó con realizar nuevos ataques sobre Venezuela si el Gobierno “no se porta bien”.
