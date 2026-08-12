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Resumen

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas, el 2 de julio de 2026. (Lucas AGUAYO / AFP)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas, el 2 de julio de 2026. (Lucas AGUAYO / AFP)
/ LUCAS AGUAYO
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este miércoles el “primer paso” en el proceso de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, que cerró su primer ciclo con el acuerdo de renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de los activos depositados en el Banco de Inglaterra.

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