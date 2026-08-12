La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este miércoles el “primer paso” en el proceso de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, que cerró su primer ciclo con el acuerdo de renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de los activos depositados en el Banco de Inglaterra.

“Confío en que este proceso contribuya a construir un camino para la mejor convivencia democrática entre los distintos sectores políticos del país y que se traduzca en beneficios concretos para los venezolanos”, señaló la mandataria en un mensaje publicado en Telegram.

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Asimismo, llamó a todas las fuerzas políticas a que se sumen a este proceso, “poniendo siempre por delante el bienestar, la paz, la estabilidad y el desarrollo de Venezuela”.

Las delegaciones, encabezadas por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, culminaron este miércoles el primer ciclo de diálogo que empezó el pasado 6 de agosto, en Caracas.

En este primer acuerdo acordaron renovar a todos los magistrados del TSJ, señalado de servir al Gobierno, con un nuevo proceso de postulación.

Este anuncio significa el reinicio del plan que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) había emprendido en mayo pasado para cambiar a una parte de los magistrados tras una reforma de la Ley Orgánica del TSJ con la que se aumentó de 20 a 32 el número de integrantes del máximo tribunal.

El otro acuerdo de las delegaciones es el de recuperar los activos del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Asimismo, acordaron establecer mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de estos recursos, “para garantizar el bienestar de todos los afectados”.

Venezuela sufrió dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron al menos 6.301 fallecidos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.

El chavismo y un sector opositor inauguraron el primer ciclo de negociaciones con la mirada puesta en una transición, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses en enero pasado.

El proceso, apoyado por Estados Unidos, no cuenta con la participación de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Estados Unidos ha expresado su “satisfacción” por el inicio del diálogo y afirmó que “contribuye significativamente al plan de tres fases” establecido por Washington para lograr una “transición a elecciones democráticas”.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el martes 4 de agosto que esperaba que la transición política en Venezuela se produzca en cuestión de meses, y no años, antes de una primera ronda de negociaciones entre el gobierno y opositores. (AFP)

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