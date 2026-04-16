Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de abril de 2026. (Zurimar CAMPOS / Presidencia de Venezuela / AFP)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de abril de 2026. (Zurimar CAMPOS / Presidencia de Venezuela / AFP)
/ ZURIMAR CAMPOS
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este jueves la reanudación de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que se trata de un “paso muy importante” para la economía de su país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.