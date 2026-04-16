La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este jueves la reanudación de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que se trata de un “paso muy importante” para la economía de su país.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la líder chavista agradeció a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y dijo que el país sudamericano está normalizando “todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo y responsabilidades”.

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“Es un paso muy importante para la economía venezolana, pero también lo que significa Venezuela para nuestra región. Ha sido un gran logro de la diplomacia de Venezuela y quiero también agradecer a todos los países, a todos los Gobiernos que se sumaron a este impulso del regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional”, señaló.

En ese sentido, Rodríguez expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y a “todos los equipos que también estuvieron involucrados” en el regreso de Venezuela a la organización financiera con sede en Washington.

Además, la mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de EE.UU., agradeció a Brasil, Emiratos Árabes Unidos y a Qatar, que también “estuvieron colaborando en todo este proceso”.

El FMI anunció este jueves la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la Administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras haberlas suspendido en 2019 por cuestiones de “reconocimiento del gobierno”, según informó Georgieva.

La decisión fue adoptada en consonancia con “las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI”, según el comunicado oficial difundido por el organismo.

El Fondo recordó además que Venezuela es miembro de la institución desde 1946, pero que las relaciones con el país habían sido suspendidas en marzo de 2019, cuando el organismo decidió pausar sus contactos “debido a cuestiones de reconocimiento del gobierno”.

La decisión sucede durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial que iniciaron el 13 de abril y concluirán el sábado.

También este jueves, el Grupo del Banco Mundial (BM) informó de la reanudación de sus relaciones con el Gobierno venezolano.

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Trabajadores venezolanos entregaron este jueves 16 de abril una carta a la Embajada de Estados Unidos, en Caracas, para pedir su mediación ante el Gobierno nacional por mejores salarios, la liberación de todos los presos políticos, así como la convocatoria a elecciones presidenciales, luego de más de tres meses de la captura de Nicolás Maduro. (EFE)

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