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El entonces embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, hablando durante una rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, el 10 abril de 2022. (Carlos Ortega / EFE)
El entonces embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, hablando durante una rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, el 10 abril de 2022. (Carlos Ortega / EFE)
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes que designó al hasta ahora encargado de negocios en Estados Unidos, Félix Plasencia, como su nuevo canciller, en sustitución de Yván Gil, quien pasará a ser el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología.

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