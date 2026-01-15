La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la presentación del informe anual de gestión, en Caracas, el 15 de enero de 2026. (Ronald Peña R. / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la presentación del informe anual de gestión, en Caracas, el 15 de enero de 2026. (Ronald Peña R. / EFE)
/ Ronald Peña R.
Agencia EFE
Agencia EFE

Delcy Rodríguez dice que si le tocara ir a Washington iría de “pie”, pero “no arrastrada”
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este jueves que si le tocara ir a Washington iría de “pie” y “caminando”, pero no “arrastrada”, un pronunciamiento que se da doce días después de la captura en Caracas de Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses.

No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No. Venezuela toda está amenazada (...). Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor”, manifestó Rodríguez en la redición de la memoria y cuenta en nombre de Maduro.

