icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anuncia el adelanto de la Navidad en el país para el 1 de noviembre, durante una conferencia el 8 de octubre de 2026. (Captura de X @AlertaNews24)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anuncia el adelanto de la Navidad en el país para el 1 de noviembre, durante una conferencia el 8 de octubre de 2026. (Captura de X @AlertaNews24)
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el adelanto de las fiestas navideñas en el país para el próximo 1 de noviembre, una tradición que llevaba a cabo Nicolás Maduro, capturado en enero pasado por tropas militares de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.