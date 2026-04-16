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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves la nueva Ley de Minas, aprobada el pasado 9 de abril por el Parlamento, y agradeció al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y a su Gobierno por “la buena disposición” para el desarrollo de la cooperación bilateral.

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