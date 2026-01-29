Venezuela: Delcy Rodríguez firma la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos

Escuchar
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene una copia de la Reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos frente al Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 29 de enero de 2026. (Pedro MATTEY / AFP)

/ PEDRO MATTEY
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, luego de que recibiera de manos de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el texto aprobado por unanimidad durante esta jornada.

