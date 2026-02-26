Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente estadounidense, Donald Trump. (Fotos de Juan BARRETO y Mandel NGAN / AFP).
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente estadounidense, Donald Trump. (Fotos de Juan BARRETO y Mandel NGAN / AFP).
/ JUAN BARRETO MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien llamó “socio y amigo”, el cese del bloqueo contra el país suramericano, luego de celebrar que el republicano se refiriera de la misma manera a Caracas en su discurso del Estado de la Unión.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: