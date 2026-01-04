Delcy Rodríguez reconocida como presidenta encargada de Venezuela por las Fuerzas Armadas

La Fuerza Armada de Venezuela reconoció el domingo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, tras el arresto de Nicolás Maduro la víspera.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, incluyó en un comunicado el fallo en el que la corte suprema ordena a Rodríguez a asumir el poder por 90 días.

Padrino igualmente denunció que en el “cobarde secuestro” de Maduro murió “a sangre fría” parte del equipo de escoltas del mandatario.

Información en desarrollo...