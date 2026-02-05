Delcy Rodríguez pide “madurez política” para lograr la “reconciliación” en Venezuela

Escuchar
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionando durante una actividad de gobierno en Caracas, el 29 de enero del 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)

Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves “madurez política” para lograr la “reconciliación”, luego de que el Parlamento aprobara en una primera discusión su propuesta de ley de amnistía para los presos políticos desde 1999, el período de los gobiernos del chavismo.

