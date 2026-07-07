00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José David Cabello, hermano del líder chavista Diosdado Cabello, quien fue designado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al frente del sector petroquímico, en Caracas, Venezuela. (Palacio de Miraflores / EFE)
José David Cabello, hermano del líder chavista Diosdado Cabello, quien fue designado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al frente del sector petroquímico, en Caracas, Venezuela. (Palacio de Miraflores / EFE)
/ PALACIO DE MIRAFLORES
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, puso este martes a José David Cabello, hermano del líder chavista Diosdado Cabello, al frente del sector petroquímico, una rama de la industria de los hidrocarburos, en un contexto marcado por el interés expreso de Estados Unidos en el petróleo del país sudamericano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.