icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llega para intervenir durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (Leonardo MUNOZ / AFP)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llega para intervenir durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (Leonardo MUNOZ / AFP)
/ LEONARDO MUNOZ
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció este martes que la ‘Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’, publicada en 2017 y que durante esta misma jornada pidió reformar, fue “mal aplicada” y utilizada de forma abusiva.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.