icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando luego de su regresó a Venezuela tras participar en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 24 de septiembre de 2026. (@maperezpirela / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando luego de su regresó a Venezuela tras participar en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 24 de septiembre de 2026. (@maperezpirela / EFE)
/ @maperezpirela
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, regresó este jueves a su país, tras participar en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas el miércoles en Nueva York, donde también sostuvo reuniones con distintos mandatarios como el presidente estadounidense, Donald Trump.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.