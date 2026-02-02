Delcy Rodríguez y diplomática de EE.UU. abordan en Caracas plan de Trump sobre Venezuela

Escuchar
La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez reunida con la encargada de negocios de EE.UU. de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu, en Caracas, el 2 de febrero de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)

Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la encargada de negocios de Estados Unidos en el país sudamericano, Laura Dogu, se reunieron este lunes en Caracas para abodar el plan de tres fases que planteó la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la nación caribeña que consiste en la estabilización, recuperación y una “transición democrática”.

