El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, pronuncia un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna, Caracas, el 25 de noviembre de 2025. (Federico PARRA / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Venezuela denuncia ante la OPEP+ que Estados Unidos busca apoderarse de sus reservas petroleras
Venezuela denuncia ante la OPEP+ que Estados Unidos busca apoderarse de sus reservas petroleras

Venezuela denuncia ante la OPEP+ que Estados Unidos busca apoderarse de sus reservas petroleras

El Gobierno de denunció este domingo ante la segunda conferencia ministerial 2025 de la alianza , liderada por Arabia Saudita y Rusia, que busca apoderarse de las reservas petroleras del país suramericano, al mantener un despliegue militar en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

A través de una carta, firmada por el líder chavista Nicolás Maduro y publicada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el Ejecutivo venezolano acusó a Estados Unidos de buscar apoderarse de las reservas petroleras, por medio -según dijo- “del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país”.

Francisco Sanz
Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional”, agregó.

El Gobierno de Maduro aseguró que Venezuela se mantendrá firme en la defensa de sus recursos naturales energéticos y “no sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza”.

Además, espera contar con los mejores esfuerzos del secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, así como con los miembros de la alianza OPEP+, para contribuir a detener la que consideró como una “agresión que se gesta con cada vez más fuerza” y, advirtió, “amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético, tanto para los países productores como para los consumidores”.

Desde mediados de agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe, en aguas próximas a Venezuela, que defiende como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico, pero que Caracas ve como una “amenaza” que busca propiciar un cambio de Gobierno.

Durante estos meses, los militares estadounidenses han atacado 20 lanchas que presuntamente cargaban drogas, en las que han muerto al menos 83 personas.

Las tensiones entre ambos países se elevaron desde hace una semana, cuando la autoridad aérea estadounidense pidió “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, por lo que varias aerolíneas suspendieron sus vuelos en el país sudamericano.

En respuesta, el Gobierno venezolano revocó los permisos de tráfico de Iberia, Turkish Airlines, Gol, Latam Colombia, Avianca, después de que no retomara sus operaciones tras concluir un plazo de 48 horas que fijó para ello.

Este sábado, el presidente de EE.UU. Donald Trump, advirtió en un mensaje publicado en su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

La Administración de Maduro repudió el mensaje de Trump y criticó que “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” de esta nación.

