Pasajeros en los mostradores de facturación de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en la Ciudad de Panamá, el 4 de diciembre de 2025. (Martin BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela denunció este martes la apertura forzada de una valija diplomática venezolana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, y exigió a las autoridades panameñas cumplir “estrictamente” con las normas que rigen la actividad diplomática y consular.

