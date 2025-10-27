Esta vista aérea muestra el buque de guerra USS Gravely atracado en el puerto de Puerto España el 26 de octubre de 2025. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP
denunció el lunes que desmanteló una supuesta “célula criminal” vinculada a la CIA que buscaba atacar el para ejercicios militares e incriminar al gobierno de Nicolás Maduro.

El canciller Yván Gil dijo en un comunicado que informó a Puerto España de esta presunta “operación de falsa bandera”, un día después de que el gobierno anunciara el arresto de “un grupo mercenarios” vinculados a la agencia de inteligencia estadounidense.

“En nuestro territorio se está desmantelando una célula criminal financiada por la CIA vinculada a esta operación encubierta”, indicó Gil.

aprobó hace días operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y estudia ataques terrestres, como parte de operaciones contra el narcotráfico en el Caribe que incluyen bombardeos a 10 presuntas narcolanchas con saldo de 43 muertos.

Venezuela, no obstante, insiste en que esas maniobras .

Nicolás Maduro ha anunciado su intención de resistir si hay una intervención estadounidense en Venezuela.
El despliegue estadounidense en el Caribe consta de siete buques de guerra, a los que se sumará el , el más grande del mundo.

Uno de esas embarcaciones, el y permanecerá ahí hasta el 30 de octubre para ejercicios conjuntos con fuerzas trinitenses. Venezuela tachó de provocación su presencia a pocos kilómetros de su costa oriental.

Gil indicó que “ha informado con claridad al gobierno de Trinidad y Tobago sobre la operación de falsa bandera dirigida por la CIA: atacar un buque militar estadounidense estacionado en dicha isla y luego culpar a Venezuela, para justificar una agresión contra nuestro país”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles 15 de octubre que considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico. (AFP)

