Fotografía de archivo de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: EFE/ Sergei Chirikov
Agencia EFE
Venezuela denuncia que EE.UU. mató “extrajudicialmente a humildes” trinitenses en el Caribe
Venezuela denunció este jueves que las desplegadas en el mar Caribe “asesinaron extrajudicialmente a humildes ciudadanos” de Trinidad y Tobago en uno de sus recientes .

“Las bombas también asesinaron extrajudicialmente a humildes ciudadanos de su país”, dijo la vicepresidenta ejecutiva venezolana, , en un mensaje en Telegram dirigido a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Rodríguez citó una frase dicha por la jefa de Gobierno trinitense el pasado 3 de septiembre, cuando Persad-Bissessar expresó su satisfacción por el primer ataque del país norteamericano en su actual despliegue militar en la región y afirmó que el Ejército de EE.UU. “debería eliminarlos a todos violentamente”, en referencia a “malvados traficantes de los carteles”.

Al respecto, la vicepresidenta venezolana escribió: “Profecía autocumplida de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad, cuando aplaudió el plan guerrerista de EE.UU. contra Venezuela”.

La también ministra de Hidrocarburos recordó que su país había advertido que “el Gobierno de EE.UU. pretende alterar la paz del Caribe y América Latina”.

“En la unión de nuestros pueblos está la garantía de paz”, agregó Rodríguez, quien también compartió la portada de este jueves del periódico Trinidad and Tobago Guardian, que abre con la noticia de que dos trinitenses murieron en el “ataque estadounidense” del pasado martes.

El gobierno de Donald Trump realizado ataques aéreos en el Caribe a embarcaciones que supuestamente llevaban drogas desde Venezuela.
El gobierno de Donald Trump realizado ataques aéreos en el Caribe a embarcaciones que supuestamente llevaban drogas desde Venezuela.

Ese día, el presidente informó que el Ejército de su país llevó a cabo otro ataque contra un barco en el Caribe, cerca de aguas de Venezuela, en el que murieron seis personas que acusó de ser “narcoterroristas”.

Esa acción se suma a al menos cinco operativos que EE.UU. ha realizado desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellos cerca de Venezuela y otro en aguas próximas a República Dominicana.

El pasado mes, el presidente venezolano, , aseguró que la primera ministra de Trinidad y Tobago “se volvió loca”, al acusarla de tener planes de ataques contra el país petrolero, algo que ya había negado la funcionaria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles 15 de octubre que considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico. (AFP)

