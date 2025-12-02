Venezuela denuncia que tribunal de EE.UU. autorizó “venta forzosa” de petrolera Citgo

Escucha la noticia
Venezuela denunció el martes que un tribunal de Estados Unidos autorizó la venta de su petrolera en ese país, Citgo, en un proceso de remate en beneficio de sus acreedores que aún necesita autorización del gobierno estadounidense.
La filial de la estatal venezolana PDVSA estaba bajo el control de una directiva nombrada por la oposición, luego de que Washington le entregara el control de la petrolera en 2019 tras desconocer al presidente Nicolás Maduro.
Citgo enfrenta impagos que superan los 20.000 millones de dólares.
El juez de Delaware Leonard Stark autorizó el sábado su venta a una filial de Elliott Investment Management, tras la confirmación de la oferta en una subasta organizada por el tribunal.
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez leyó este martes un comunicado en el que “rechaza enérgicamente la decisión adoptada en el procedimiento judicial de ‘venta forzosa’ de la empresa Citgo”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debe autorizar la operación.
Rodríguez responsabilizó a la oposición que encabeza María Corina Machado de la venta de la empresa.
Esta denuncia coincide con la reunión del presidente estadounidense Donald Trump con su Consejo de Seguridad Nacional para tratar el tema de Venezuela, en medio de su despliegue militar en el Caribe, para lo que dice es una operación contra el narcotráfico.
Maduro, sin embargo, sostiene que el objetivo es su derrocamiento.
