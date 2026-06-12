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Fotografía de archivo de trabajadores que limpian un derrame de petróleo en la playa Rockly Bay, de Trinidad y Tobago. Foto: EFE/Clement Williams
Fotografía de archivo de trabajadores que limpian un derrame de petróleo en la playa Rockly Bay, de Trinidad y Tobago. Foto: EFE/Clement Williams
Por Agencia EFE

Venezuela denunció este viernes un nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago que, aseguró, supera en magnitud al ocurrido en mayo pasado, por lo que exigió al Gobierno del país vecino que “asuma plenamente su responsabilidad”.

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