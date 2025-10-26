El buque de guerra USS Gravely entra en Puerto España el 26 de octubre de 2025. El barco visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
El buque de guerra USS Gravely entra en Puerto España el 26 de octubre de 2025. El barco visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
/ MARTIN BERNETTI
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Venezuela denuncia provocación militar por ejercicios de Estados Unidos y Trinidad y Tobago frente a sus costas
Resumen de la noticia por IA
Venezuela denuncia provocación militar por ejercicios de Estados Unidos y Trinidad y Tobago frente a sus costas

Venezuela denuncia provocación militar por ejercicios de Estados Unidos y Trinidad y Tobago frente a sus costas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

denunció este domingo una "provocación militar" por parte de Trinidad y Tobago “en coordinación con” la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para “instalar una guerra” en el Caribe, región donde el país norteamericano mantiene un despliegue naval considerado por Caracas como una amenaza para propiciar un “cambio de régimen”.

En un comunicado compartido por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el Ejecutivo de Nicolás Maduro alertó de una “peligrosa realización de ‘ejercicios militares’ por parte del Gobierno” trinitense “bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur” de EE.UU., a la vez que informó de , con lo que, aseguró, pudo “determinar que está en curso un ataque de falsa bandera”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA: Venezuela anuncia arresto de “mercenarios” vinculados con la CIA en medio de ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago

Información en desarrollo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC