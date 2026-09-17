Varios portales de noticias que llevaban años censurados en Venezuela fueron desbloqueados, informó este jueves el regulador de las telecomunicaciones, horas antes del inicio de la segunda ronda de diálogo entre el gobierno interino y la oposición de cara a una transición política.

La libertad de expresión será uno de los temas que abordará la mesa de diálogo, auspiciada por Estados Unidos, que se reanudará el jueves en Caracas tras una primera ronda de conversaciones en agosto.

Ocho meses después de una intervención estadounidense para capturar a Nicolás Maduro, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció en su página web el “restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales”.

El sitio de noticias NTN24 confirmó en su página web que “tras el anuncio hecho por el régimen, la misma noche del miércoles se pudo constatar en territorio venezolano y con diferentes operadores que era posible el acceso a www.ntn24.com sin el uso de una VPN” , una conexión cifrada.

También salen de la lista de censura los medios venezolanos El Nacional, Efecto Cocuyo y El Pitazo.

La oenegé de derechos digitales VE Sin Filtro verificó el acceso de 10 portales web en varios proveedores de internet. Todavía registra al menos 194 sitios web bloqueados en el país, entre ellos 84 medios informativos.

Periodistas y oenegés denunciaron durante años el bloqueo de portales web como un mecanismo de censura, siempre negado por el gobierno de Maduro, acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York.

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, saludó esta decisión. “Este es un primer paso. Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos, de manera plena y permanente” , aclaró.

La medida fue recomendada horas antes por el programa para la paz y convivencia democrática, una instancia no gubernamental creada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington.

La propuesta surgió tras “un proceso de consultas con distintos sectores de los medios de comunicación”, detalló el programa en sus redes sociales.

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