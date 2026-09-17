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Resumen

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Imagen de archivo de persona en una manifestación para exigir el desbloqueo de páginas web. EFE/ Miguel Gutiérrez
Imagen de archivo de persona en una manifestación para exigir el desbloqueo de páginas web. EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia AFP

Varios portales de noticias que llevaban años censurados en Venezuela fueron desbloqueados, informó este jueves el regulador de las telecomunicaciones, horas antes del inicio de la segunda ronda de diálogo entre el gobierno interino y la oposición de cara a una transición política.

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