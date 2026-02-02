Escuchar
(2 min)
El nuevo representante diplomático de Venezuela ante los Estados Unidos, Félix Plasencia, en Caracas, el 2 de febrero de 2026. (EFE/ VTV)

El nuevo representante diplomático de Venezuela ante los Estados Unidos, Félix Plasencia, en Caracas, el 2 de febrero de 2026. (EFE/ VTV)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El nuevo representante diplomático de Venezuela ante los Estados Unidos, Félix Plasencia, en Caracas, el 2 de febrero de 2026. (EFE/ VTV)
El nuevo representante diplomático de Venezuela ante los Estados Unidos, Félix Plasencia, en Caracas, el 2 de febrero de 2026. (EFE/ VTV)
/ VTV
Por Agencia EFE

El Gobierno encargado de Venezuela designó este lunes al excanciller Félix Plasencia como nuevo representante diplomático de la nación sudamericana ante Estados Unidos, informó el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela.

TE PUEDE INTERESAR

Venezuela designa a su representante diplomático ante EE.UU. y dice que viajará “muy pronto”
Venezuela

Venezuela designa a su representante diplomático ante EE.UU. y dice que viajará “muy pronto”

Machado se abre a reunirse con Delcy Rodríguez para definir un “cronograma de transición” en Venezuela
Venezuela

Machado se abre a reunirse con Delcy Rodríguez para definir un “cronograma de transición” en Venezuela

Delcy Rodríguez nombra a la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo en Venezuela
Venezuela

Delcy Rodríguez nombra a la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo en Venezuela

El chavismo cumple 27 años en el poder de Venezuela con Nicolás Maduro preso en EE.UU.
Venezuela

El chavismo cumple 27 años en el poder de Venezuela con Nicolás Maduro preso en EE.UU.