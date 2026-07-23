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Resumen

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Un miembro del servicio de Protección Civil participa en la búsqueda de cuerpos entre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026, casi un mes después de los terremotos del 24 de junio. (Federico PARRA / AFP)
Un miembro del servicio de Protección Civil participa en la búsqueda de cuerpos entre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026, casi un mes después de los terremotos del 24 de junio. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

Protección Civil (PC) de Venezuela desmintió este jueves el reciente reporte del hallazgo de sobrevivientes en La Guaira, el estado más afectado por los recientes terremotos, luego de que circularan en redes sociales versiones sobre personas con vida, a casi un mes del doble terremoto del 24 de junio.

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