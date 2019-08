Venezuela: detienen a actores por parodia teatral de policías gais

Caracas. Una parodia teatral de dos policías gais terminó con el arresto de sus protagonistas, acusados de ridiculizar y usurpar funciones de las autoridades venezolanas, informaron este lunes fuentes enteradas del caso.

Los actores Pedro Wise e Isaías Ovalle fueron sorprendidos la noche del domingo por varios agentes tras una función de "Dos policías en apuros", la pieza satírica que presentan desde el 19 de julio en un teatro de Caracas.

Luego de un interrogatorio fueron detenidos junto con el director, Leonam Torres, y la productora, Johana Villafranca, "por el delito de usurpación de función pública cuando pretendían presentar una obra teatral portando el uniforme reglamentario" de la policía, señaló un parte oficial filtrado a la prensa.

Según el reporte, a través de esta realización los actores buscan "ridiculizar y tergiversar las verdaderas funciones policiales". Las prendas fueron confiscadas como "evidencia".

Una fotografía de los capturados, con esposas y al lado de los camuflajes, fue difundida por medios digitales como Contrapunto.

#Urgente | #5Ago Detienen a actores del @MicroteatroVzla "#DosPoliciasEnApuros" por utilizar uniformes oficiales de la PNB.



Me resulta interesante la rapidez y la actuación de la policía con los actores, pero en la Cota 905 la orden fue "RETIRARSE".



¡Que vergüenza! pic.twitter.com/wsCOzJFeMp — Luis Somaza (@LuisSomaza) August 5, 2019

La defensa de los artistas dijo no obstante que la detención se hizo únicamente por el uso de los uniformes y no por el contenido de la obra.

"No hubo ningún tema político ni de discriminación, no se habló si (la obra) se mete con el gobierno o no, en la obra no se habló de ningún tipo de la comunidad LGBT, el tema está en el uso de los uniformes", dijo el abogado Guillermo Aristimuño.

"Delictualmente no hay ningún tipo penal que tenga que ver con la ridiculización", añadió el jurista, que confía que sus clientes salgan en libertad en las próximas horas.

Una audiencia de presentación está prevista para la tarde del lunes o al día siguiente a primera hora.

- La obra puede continuar -

Aristimuño aseguró que los artistas no han sufrido malos tratos y que además, una vez en libertad, la obra podrá continuar presentándose "mientras que no sigan usando esos uniformes originales de la policía".

En una historia publicada el domingo en Instagram, Ovalle había alertado sobre su posible arresto sin dejar de lado el humor.

"Si yo amanezco picada, incinerada, secuestrada, muerta, ya sabe por qué es. No es juego, es en serio, así que venga a ver la obra antes de que la bajen", expresó el actor.

Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, que promueve la libertad de expresión, tildó la captura como una "barbaridad".

"Es una abierta violación del derecho humano a la libertad de expresión. El teatro es un espacio para la crítica. Es injusto que estén detenidos", comentó a la AFP.

Fuente: AFP