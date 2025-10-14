El jefe negociador del Gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, dice que el despliegue de Estados Unidos en el Caribe "deja vía libre" a narcotraficantes. (Ronald Pena R. / EFE)
El jefe negociador del Gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, dice que el despliegue de Estados Unidos en el Caribe "deja vía libre" a narcotraficantes. (Ronald Pena R. / EFE)
/ Ronald Pena R
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Venezuela dice que el despliegue de EE.UU. en el Caribe “deja vía libre” a narcotraficantes
Resumen de la noticia por IA
Venezuela dice que el despliegue de EE.UU. en el Caribe “deja vía libre” a narcotraficantes

Venezuela dice que el despliegue de EE.UU. en el Caribe “deja vía libre” a narcotraficantes

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El jefe negociador del Gobierno de , , dijo este martes que el despliegue militar de en el mar Caribedeja la vía libre” a los , quienes, indicó el chavista, transportan la droga principalmente por el Pacífico.

El también secretario del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz expresó que “si de verdadWashington quisiera combatir el narcotráfico, tendría en cuenta que el “85 % de la droga que llega a los Estados Unidos de América transcurre por el Pacífico”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump anuncia seis “narcoterroristas” muertos en nuevo ataque contra supuesta lancha narco frente a Venezuela

Deben estar felices los narcotraficantes del Ecuador, empezando por su presidente (Daniel Noboa), y los narcotraficantes de Perú, de República Dominicana, de Colombia y de México, puesto que la acción en el mar Caribe, la amenaza sobre el mar Caribe y sobre todos los países del Caribe, especialmente sobre Venezuela, les deja la vía libre”, afirmó.

Rodríguez, también presidente del Parlamento, reiteró que la “intención real” del Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump, no es luchar contra el tráfico de drogas, sino “asediar a Venezuela” y, como “fin último, hacerse con las riquezas naturales” de la nación sudamericana.

Durante un encuentro del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz con medios de comunicación, el diputado chavista hizo un llamado a defender al país petrolero, su paz y “la seguridad de la que ahora gozan” sus ciudadanos, al afirmar que Venezuela “es hoy por hoy más seguro que los Estados Unidos de América, (...) que Ecuador, que Perú, que Paraguay, que República Dominicana, que Panamá”.

Washington defiende el despliegue como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación sudamericana, mientras que Caracas insiste en que se trata de una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen” que le permita a EE.UU. “apoderarse” del petróleo, el gas, el oro y otros recursos.

MÁS INFORMACIÓN: Venezuela activa plan de defensa en otros tres estados para seguir “ejerciendo” soberanía

Este mismo martes, Trump informó que el Ejército de su país llevó a cabo otro ataque contra un barco en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, y dio a conocer la muerte de seis personas a las que acusó de “narcoterroristas”.

Según el republicano, la inteligencia estadounidense “confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida” asociadas a los carteles de la droga.

Esta operación se suma al menos a cinco más ejecutadas por EE.UU. desde septiembre contra supuestas ‘narcolanchas’ en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra en aguas próximas a República Dominicana.

VIDEO RECOMENDADO

Trump anuncia seis muertos en nuevo ataque contra supuesta lancha narco frente a Venezuela
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC